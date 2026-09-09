Documentaire en Folie, Micro-Folie, Le Pouliguen
mercredi 9 septembre 2026 · Micro-Folie · Le Pouliguen
Informations pratiques
Documentaire en Folie 9 et 30 septembre Micro-Folie Loire-Atlantique
– Entrée libre: 0
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-09T15:00:00+02:00 – 2026-09-09T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-30T15:00:00+02:00 – 2026-09-30T16:00:00+02:00
Projection de Justice Climatique, documentaire produit par Arte. À travers quatre affaires symboliques, cette série plonge au cœur de ce nouveau front de la bataille écologique.
Projection de Justice Climatique, documentaire produit par Arte. À travers quatre affaires symboliques, cette série plonge au cœur de ce nouveau front de la bataille écologique.
Micro-Folie Salle Marcel Baudry, 8 rue Maréchal Joffre, 44510 Le Pouliguen Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 64 47 36 10 »}, {« type »: « email », « value »: « info@culture-en-folie.org »}]
Projection de Justice Climatique, documentaire produit par Arte. À travers quatre affaires symboliques, cette série plonge au cœur de ce nouveau front de la bataille écologique. Cinéma Culture
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