Pupillin

Balades (é)merveilleuses

Pupillin Jura

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27 10:00:00

fin : 2026-05-01 12:00:00

Date(s) :

2026-04-27 2026-05-01

Balades (é)merveilleuses.

Faites un pas de côté et le plein des sens en partant en balade avec Alix. Explorations sensorielles ludiques, dégustation de produits locaux et/ou sauvages, histoires… pour s’émerveiller et (re)découvrir le Cœur du Jura. Niveau facile.

Pupillin Forêt, prairie, découvrez les abords sauvages du village.

Inscription obligatoire 48h à l’avance. .

Pupillin 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 41 46 68 alixdespond@gmail.com

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English : Balades (é)merveilleuses

L’événement Balades (é)merveilleuses Pupillin a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA