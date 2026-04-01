Balades (é)merveilleuses Pupillin
Balades (é)merveilleuses Pupillin lundi 27 avril 2026.
Pupillin
Balades (é)merveilleuses
Pupillin Jura
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27 10:00:00
fin : 2026-05-01 12:00:00
Date(s) :
2026-04-27 2026-05-01
Balades (é)merveilleuses.
Faites un pas de côté et le plein des sens en partant en balade avec Alix. Explorations sensorielles ludiques, dégustation de produits locaux et/ou sauvages, histoires… pour s’émerveiller et (re)découvrir le Cœur du Jura. Niveau facile.
Pupillin Forêt, prairie, découvrez les abords sauvages du village.
Inscription obligatoire 48h à l’avance. .
Pupillin 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 41 46 68 alixdespond@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balades (é)merveilleuses
L’événement Balades (é)merveilleuses Pupillin a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
À voir aussi à Pupillin (Jura)
- Location Vélo Electrique Pupillin Jura 1 mai 2026
- Balade à Pupillin Pupillin Jura 1 mai 2026
- Initiation à la Marche Afghane Pupillin 15 mai 2026
- Pupillin, village de caractère Pupillin 16 mai 2026