Pupillin

Pupillin, village de caractère

Pupillin Jura

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-05-16 16:30:00

Date(s) :

2026-05-16

Dans le cadre du Festival de la Randonnée de l’Office de Tourisme Arbois Poligny Salins Coeur du Jura

Que vous soyez amateur de randonnée ou simplement en quête d’une sortie patrimoniale, venez profiter de la présence du guide Antoine Reiniche ! À travers ses explications, vous plongerez dans l’histoire de cette commune réputée pour ses vins, notamment en tant que capitale du Ploussard. Grâce à ses recherches minutieuses, il vous fera également découvrir des anecdotes et récits moins connus sur cette commune du Jura. N’hésitez pas à prendre vos places.

Distance 4 km

Difficulté facile

Durée 2h30

À partir de 12 ans

LE FESTIVAL DE LA RANDONNEE

Avec plus de 600 kilomètres de chemins de randonnée, Arbois Poligny Salins Coeur du Jura est la destination rêvée pour les randonneurs de tous niveaux. Avec ses reliefs de moyenne montagne, notre territoire offre en effet des parcours accessibles à tous. Pour mieux les faire connaître, l’Office de tourisme a décidé de créer un festival de randonnée.

-Annulation

En cas d’annulation de la part du client, moins de 48h avant la date de la randonnée, aucun remboursement ne sera possible.

L’Office du Tourisme Coeur du Jura se réserve le droit de modifier ou annuler un parcours en cas de conditions météorologiques très défavorables ou si un impératif de dernière minute l’y contraint. À cette condition, l’Office du tourisme Coeur du Jura s’engage à rembourser le client.

Pour plus de détails sur les conditions d’annulation, se référer aux Conditions Générales de Vente présentes sur dans votre mail de confirmation ou sur www.coeurdujura-tourisme.com.

-Consignes de sécurité

Animaux non admis

Respecter les consignes données par le ou les accompagnateurs avant chaque randonnée, bien préparer son sac prévoir de l’eau, un en-cas, des chaussures de marche et des vêtements adaptés, et un pique-nique pour les randonnées à la journée.

Pour des raisons de sécurité, toute personne qui se présente sans chaussures adaptées à la randonnée à laquelle il souhaite participer, pourra se voir refuser l’accès à celle-ci par les encadrants.

-Assurances

Toute personne participant au Festival s’engage à contracter une assurance couvrant sa responsabilité civile et les accidents corporels.

-Charte du randonneur responsable

→ Respecter la réglementation en vigueur

→ Rester sur les chemins balisés

→ Rapporter et trier ses déchets

→ Rester silencieux pour ne pas perturber/effrayer la faune

→ Ne pas surestimer sa forme physique

→ Fermer les barrières et clôtures après votre passage

→ Privilégier le covoiturage et se garer dans des endroits prévus à cet effet

→ Dans les espaces fragiles (grottes, rivières, cascades, lisières de forêts…), ne pas cueillir ou arracher de plantes, celles-ci peuvent être protégées, ne cherchez pas le contact rapproché avec la faune sauvage .

Pupillin 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 01 34 contact@cdj-tourisme.com

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English : Pupillin, village de caractère

L’événement Pupillin, village de caractère Pupillin a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA