Location Vélo Electrique Pupillin Jura

Location Vélo Electrique

Location Vélo Electrique 32 Rue du Chardonnay 39600 Pupillin Jura Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : Tarif :

Location de vélo à assistance électrique (3 VTC et 1 VTT) sur réservation.

https://www.facebook.com/pg/POM-Paille-chambres-dh%C3%B4tes-181789288509807/posts/?ref=page_internal   +33 3 84 66 06 94

Rental of electrically assisted bicycles (3 VTC and 1 VTT) on reservation.

Verleih von Fahrrädern mit elektrischer Unterstützung (3 VTC und 1 VTT) nach vorheriger Reservierung.

Italiano :

Noleggio di biciclette a pedalata assistita (3 mountain bike e 1 bici da montagna) su prenotazione.

Español :

Alquiler de bicicletas con asistencia eléctrica (3 bicicletas de montaña y 1 BTT) previa reserva.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-08-17 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data