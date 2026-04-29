Balades en Bateau Estivales Office de Tourisme Port-de-Bouc

Port-de-Bouc

Balades en Bateau Estivales

Mercredi 8 juillet 2026 de 17h30 à 18h15.

Les Côtes Port de Boucaines.

Mercredi 15 juillet 2026 de 17h30 à 19h.

Les Canaux de Martigues.

Dimanche 19 juillet 2026 de 15h à 18h.

Les Ports de la Côte Bleue.

Mercredi 22 juillet 2026 de 17h30 à 18h15.

Les Côtes Port de Boucaines.

Samedi 25 juillet 2026 de 13h à 18h30.

Les Calanques de Cassis.

Mercredi 29 juillet 2026 de 17h30 à 19h.

Les Canaux de Martigues.

Samedi 1er août 2026 de 19h15 à 21h45.

Les Canaux de Martigues au coucher du soleil.

Mercredi 5 août 2026 de 17h30 à 18h15.

Les Côtes Port de Boucaines.

Samedi 8 août 2026 de 13h à 18h30.

Les Calanques de Cassis.

Mercredi 12 août 2026 de 17h30 à 19h.

Les Canaux de Martigues.

Dimanche 16 août 2026 de 9h à 17h30.

A la découverte du Frioul.

Mercredi 19 août 2026 de 17h30 à 18h15.

Les Côtes Port de Boucaines.

Samedi 22 août 2026 de 13h à 18h30.

Les Calanques de Cassis.

Mercredi 26 août 2026 de 17h30 à 19h.

Les Canaux de Martigues.

Dimanche 30 août 2026 de 15h à 18h.

Les Ports de la Côte Bleue.

Sous réserve de conditions météo favorables. Annulé en cas de mauvais temps. Reporté en cas de mauvais temps. Office de Tourisme Départ Pont Vang Gogh Cours Landrivon Port-de-Bouc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 15:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-19 2026-07-22 2026-07-25 2026-07-29 2026-08-01 2026-08-05 2026-08-08 2026-08-12 2026-08-16 2026-08-19 2026-08-22 2026-08-26 2026-08-30

Embarquez, et laissez-vous guider sur les flots de la Méditerranée de Port de Bouc aux Calanques de Marseille.

Balades en bateau pour s’émerveiller de trésors cachés, d’espaces naturels et sauvages, falaise de calcaire, plage de galets, eaux turquoises…

Embarquez pour les Côtes Port de Boucaines, le Canal d’Arles à Bouc, les Canaux de Martigues, les Ports de la Côte Bleue, les Calanques de Cassis. .

Office de Tourisme Départ Pont Vang Gogh Cours Landrivon Port-de-Bouc 13110 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 06 27 28 ot@portdebouc-tourisme.fr

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English :

Embark, and let yourself be guided on the waves of the Mediterranean from Port de Bouc to the Calanques of Marseille.

L’événement Balades en Bateau Estivales Port-de-Bouc a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de Port de Bouc