Balades en calèche Place du Champ de Foire Lamballe-Armor
Balades en calèche Place du Champ de Foire Lamballe-Armor mardi 14 juillet 2026.
Lamballe-Armor
Balades en calèche
Place du Champ de Foire Haras National Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 15:00:00
fin : 2026-07-18 18:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Le meneur vous emmènera, selon la météo, dans la ville de Lamballe ou dans le parc équestre. Une promenade au rythme des chevaux qui vous fera goûter aux plaisirs de l’attelage, sensations garanties!
Horaires du jeudi 14h à 18h (durée 25min) ; départs toutes les 30 min .
Place du Champ de Foire Haras National Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 06 98
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English :
L’événement Balades en calèche Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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