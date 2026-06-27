Balades en calèche Route de la Vieille Cure Mesquer
Balades en calèche Route de la Vieille Cure Mesquer samedi 27 juin 2026.
Mesquer
Balades en calèche
Route de la Vieille Cure Château de Tréambert Mesquer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-06-27 2026-06-28 2026-06-29 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16
Plusieurs départs dans la journée. Balade d’1h. Itinéraire Quimiac et plages ou Mesquer et marais. .
Route de la Vieille Cure Château de Tréambert Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 64 82 45 55 lotte.zimmer@laposte.net
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English :
L’événement Balades en calèche Mesquer a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44
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