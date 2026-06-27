Balades en calèche Route de la Vieille Cure Mesquer samedi 27 juin 2026.

Mesquer

Balades en calèche

Route de la Vieille Cure Château de Tréambert Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28 2026-06-29 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16

Plusieurs départs dans la journée. Balade d’1h. Itinéraire Quimiac et plages ou Mesquer et marais. .

Route de la Vieille Cure Château de Tréambert Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 64 82 45 55 lotte.zimmer@laposte.net

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English :

L’événement Balades en calèche Mesquer a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44