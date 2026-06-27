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Balades en calèche Route de la Vieille Cure Mesquer

Balades en calèche Route de la Vieille Cure Mesquer samedi 27 juin 2026.

Lieu
Route de la Vieille Cure
Adresse
Château de Tréambert
Ville
44420 Mesquer
Département
Loire-Atlantique
Début
samedi 27 juin 2026
Fin
samedi 27 juin 2026
Tarif

Mesquer

Balades en calèche

Route de la Vieille Cure Château de Tréambert Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-06-27 2026-06-28 2026-06-29 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16

Plusieurs départs dans la journée. Balade d’1h. Itinéraire Quimiac et plages ou Mesquer et marais.   .

Route de la Vieille Cure Château de Tréambert Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 64 82 45 55  lotte.zimmer@laposte.net

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English :

L’événement Balades en calèche Mesquer a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44

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