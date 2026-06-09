Guissény

Balades en croquis

les Griffes Guissény Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Découvrez autrement, le temps d’un instant, le littoral du nord Finistère en créant vos propres souvenirs de vacances.

Stage de croquis en extérieur de 2h adultes/adolescents Matériel fourni crayons, feutres, aquarelle, papier,… Groupe de 6 personnes. Tout niveau.

Je vous accompagne et vous présente les bases de dessin, d’aquarelle et de nombreuses astuces pour croquer les côtes bretonnes, le tout dans un cadre iodé.

Divers lieux sont proposés durant les mois de juillet & août.

Sur inscription (obligatoire)

**Le stage sera maintenu à partir de 3 personnes inscrites **

* Les stages peuvent être annulés selon conditions météorologiques ou reportés*

A bientôt pour un grand bol d’air artistique ! .

les Griffes Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 6 34 66 80 63

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English :

L’événement Balades en croquis Guissény a été mis à jour le 2026-06-09 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne