Balades Nocturnes Pranzac
Balades Nocturnes Pranzac vendredi 10 juillet 2026.
Pranzac
Balades Nocturnes
Place de la Lanterne Pranzac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 21:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-31 2026-08-07
Le régisseur de la châtellenie de Pranzac vous conte 1000 ans d’histoire du Patrimoine.
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Place de la Lanterne Pranzac 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 24 22 61 secrets.de.pranzac@gmail.com
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English :
The curator of the Pranzac Châtellenie takes you on a journey through 1,000 years of heritage history.
L’événement Balades Nocturnes Pranzac a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord
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