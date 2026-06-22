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Balades Nocturnes Pranzac

Balades Nocturnes Pranzac vendredi 10 juillet 2026.

Adresse
Place de la Lanterne
Ville
16110 Pranzac
Département
Charente
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Tarif

Pranzac

Balades Nocturnes

Place de la Lanterne Pranzac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 21:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-31 2026-08-07

Le régisseur de la châtellenie de Pranzac vous conte 1000 ans d’histoire du Patrimoine.
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Place de la Lanterne Pranzac 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 24 22 61  secrets.de.pranzac@gmail.com

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English :

The curator of the Pranzac Châtellenie takes you on a journey through 1,000 years of heritage history.

L’événement Balades Nocturnes Pranzac a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord

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