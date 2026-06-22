Pranzac

Balades Nocturnes

Place de la Lanterne Pranzac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 21:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-31 2026-08-07

Le régisseur de la châtellenie de Pranzac vous conte 1000 ans d’histoire du Patrimoine.

.

Place de la Lanterne Pranzac 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 24 22 61 secrets.de.pranzac@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The curator of the Pranzac Châtellenie takes you on a journey through 1,000 years of heritage history.

L’événement Balades Nocturnes Pranzac a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord