Festival Au Gré des Arts Récital de Lorenzo Ghielmi et masterclass

Église Saint-Cybard de Pranzac Pranzac Charente

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date et horaire :

Début : 2026-10-11 17:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Récital de l’organiste et claveciniste italien le 11 octobre.

Masterclass les 12 et 13 octobre.

Église Saint-Cybard de Pranzac Pranzac 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 63 04 98 parolesdorgue@gmail.com

English :

Recital by the Italian organist and harpsichordist on October 11.

Masterclass on October 12 and 13.

L’événement Festival Au Gré des Arts Récital de Lorenzo Ghielmi et masterclass Pranzac a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord