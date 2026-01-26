Festival Au Gré des Arts Récital de Lorenzo Ghielmi et masterclass Pranzac
Festival Au Gré des Arts Récital de Lorenzo Ghielmi et masterclass Pranzac dimanche 11 octobre 2026.
Festival Au Gré des Arts Récital de Lorenzo Ghielmi et masterclass
Église Saint-Cybard de Pranzac Pranzac Charente
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 17:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Récital de l’organiste et claveciniste italien le 11 octobre.
Masterclass les 12 et 13 octobre.
.
Église Saint-Cybard de Pranzac Pranzac 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 63 04 98 parolesdorgue@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Recital by the Italian organist and harpsichordist on October 11.
Masterclass on October 12 and 13.
L’événement Festival Au Gré des Arts Récital de Lorenzo Ghielmi et masterclass Pranzac a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord