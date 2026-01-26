Festival Au Gré des Arts Récital de Lorenzo Ghielmi et masterclass Pranzac

Église Saint-Cybard de Pranzac

11 octobre 2026 17:00:00
11 octobre 2026

Récital de l’organiste et claveciniste italien le 11 octobre.
Masterclass les 12 et 13 octobre.
Église Saint-Cybard de Pranzac, Pranzac 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 63 04 98 parolesdorgue@gmail.com

Recital by the Italian organist and harpsichordist on October 11.
Masterclass on October 12 and 13.

