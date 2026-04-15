Présentation de plantes de terre de bruyère, Jardin zen, Pranzac
Présentation de plantes de terre de bruyère, Jardin zen, Pranzac samedi 6 juin 2026.
Présentation de plantes de terre de bruyère 6 et 7 juin Jardin zen Charente
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Visite libre et échanges avec le propriétaire jardinier autour des végétaux et notamment les nombreuses plantes de terre de bruyère qui composent le jardin.
Pour poursuivre la découverte : 60 Vidéos sur YouTube (mots clés : Claude Pranzac passion nature jardin).
Jardin zen 4 chemin des Vignes, lieu-dit Chez Bouny, 16110 Pranzac Pranzac 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 85 70 96 69 Ce jardin est bordé de murs anciens et planté de nombreux arbres, arbustes, et vivaces. Il possède une grande variété de plantes de terre de bruyère mais pas uniquement. Parking privé pouvant accueillir une trentaine de voitures.
Visite libre et échanges avec le propriétaire jardinier autour des végétaux et notamment les nombreuses plantes de terre de bruyère qui composent le jardin.
Roudeau Claude
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