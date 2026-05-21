Brocante Pranzac
Brocante Pranzac dimanche 7 juin 2026.
Pranzac
Brocante
Salle des fêtes Pranzac Charente
Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR
mètre linéaire
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Brocante à la salle des fêtes de Pranzac avec buvette et restauration sur place.
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Salle des fêtes Pranzac 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 02 74 68
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English :
Flea market at the Pranzac village hall, with refreshment stalls and on-site catering.
L’événement Brocante Pranzac a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord
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