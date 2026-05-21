Pranzac

Brocante

Salle des fêtes Pranzac Charente

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

mètre linéaire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Brocante à la salle des fêtes de Pranzac avec buvette et restauration sur place.

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Salle des fêtes Pranzac 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 02 74 68

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English :

Flea market at the Pranzac village hall, with refreshment stalls and on-site catering.

L’événement Brocante Pranzac a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord