Festival Au Gré des Arts Keyboard Song de Yoann Moulin Pranzac

Festival Au Gré des Arts Keyboard Song de Yoann Moulin

Église Saint-Cybard de Pranzac Pranzac Charente

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 17:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Comme un madrigal sans parole, c’est avec ces mots que Girolamo Frescobaldi tente de nous décrire la manière de jouer ses Toccate.

Église Saint-Cybard de Pranzac Pranzac 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 63 04 98 parolesdorgue@gmail.com

English :

Like a madrigal without words, these are the words with which Girolamo Frescobaldi describes the way he plays his Toccate.

