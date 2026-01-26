Festival Au Gré des Arts Keyboard Song de Yoann Moulin Pranzac
Festival Au Gré des Arts Keyboard Song de Yoann Moulin Pranzac dimanche 4 octobre 2026.
Festival Au Gré des Arts Keyboard Song de Yoann Moulin
Église Saint-Cybard de Pranzac Pranzac Charente
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 17:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Comme un madrigal sans parole, c’est avec ces mots que Girolamo Frescobaldi tente de nous décrire la manière de jouer ses Toccate.
.
Église Saint-Cybard de Pranzac Pranzac 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 63 04 98 parolesdorgue@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Like a madrigal without words, these are the words with which Girolamo Frescobaldi describes the way he plays his Toccate.
L’événement Festival Au Gré des Arts Keyboard Song de Yoann Moulin Pranzac a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord