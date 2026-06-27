Informations pratiques

Saint-Sylvain

Balades secrètes en Corrèze balade du Tacot

place du village Saint-Sylvain Corrèze

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 09:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Saint-Sylvain est un petit village de la campagne limousine, marqué par son patrimoine rural et ses paysages vallonnés. Au début du XXe

siècle, il était desservi par le tacot , un petit train rural du réseau départemental. Celui-ci transportait voyageurs et marchandises, reliant le village aux bourgs voisins et facilitant les échanges. Malgré sa lenteur, il jouait un rôle essentiel dans la vie locale. Disparu avec l’essor de l’automobile, il demeure aujourd’hui un souvenir marquant de l’histoire et de la mémoire collective du village .

place du village Saint-Sylvain 19380 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 77 46

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English :

L’événement Balades secrètes en Corrèze balade du Tacot Saint-Sylvain a été mis à jour le 2026-06-27 par Corrèze Tourisme