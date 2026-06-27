Balades secrètes en Corrèze balade du Tacot Saint-Sylvain
samedi 11 juillet 2026 · Saint-Sylvain
Informations pratiques
Saint-Sylvain
Balades secrètes en Corrèze balade du Tacot
place du village Saint-Sylvain Corrèze
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 09:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Saint-Sylvain est un petit village de la campagne limousine, marqué par son patrimoine rural et ses paysages vallonnés. Au début du XXe
siècle, il était desservi par le tacot , un petit train rural du réseau départemental. Celui-ci transportait voyageurs et marchandises, reliant le village aux bourgs voisins et facilitant les échanges. Malgré sa lenteur, il jouait un rôle essentiel dans la vie locale. Disparu avec l’essor de l’automobile, il demeure aujourd’hui un souvenir marquant de l’histoire et de la mémoire collective du village .
place du village Saint-Sylvain 19380 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 77 46
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English :
L’événement Balades secrètes en Corrèze balade du Tacot Saint-Sylvain a été mis à jour le 2026-06-27 par Corrèze Tourisme
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