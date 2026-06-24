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AGENDA · Saint-Sylvain

Journée estivale de Saint-Sylvain Saint-Sylvain

samedi 11 juillet 2026 · Saint-Sylvain

Journée estivale de Saint-Sylvain Saint-Sylvain

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
08:00:00
Ville
19380 Saint-Sylvain
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit

Saint-Sylvain

Journée estivale de Saint-Sylvain

Saint-Sylvain Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 08:00:00
fin : 2026-07-11 23:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Journée conviviale organisée à Saint-Sylvain réunissant habitants et visiteurs autour d’animations festives et sportives. La manifestation propose un vide-grenier, un marché artisanal, une randonnée, des jeux inter-villages ainsi qu’une soirée cabaret en campagne. Plusieurs temps forts rythment la journée dans une ambiance familiale et chaleureuse.   .

Saint-Sylvain 19380 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 16 24 83 

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English : Journée estivale de Saint-Sylvain

L’événement Journée estivale de Saint-Sylvain Saint-Sylvain a été mis à jour le 2026-06-24 par Corrèze Tourisme

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