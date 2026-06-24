Journée estivale de Saint-Sylvain Saint-Sylvain
samedi 11 juillet 2026 · Saint-Sylvain
Informations pratiques
Saint-Sylvain
Journée estivale de Saint-Sylvain
Saint-Sylvain Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 08:00:00
fin : 2026-07-11 23:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Journée conviviale organisée à Saint-Sylvain réunissant habitants et visiteurs autour d’animations festives et sportives. La manifestation propose un vide-grenier, un marché artisanal, une randonnée, des jeux inter-villages ainsi qu’une soirée cabaret en campagne. Plusieurs temps forts rythment la journée dans une ambiance familiale et chaleureuse. .
Saint-Sylvain 19380 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 16 24 83
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English : Journée estivale de Saint-Sylvain
L’événement Journée estivale de Saint-Sylvain Saint-Sylvain a été mis à jour le 2026-06-24 par Corrèze Tourisme
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