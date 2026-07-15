Balades sur l’architecture de Domino place Mélusine (ancienne place du four) Saint-Georges-d’Oléron
mercredi 29 juillet 2026 · place Mélusine (ancienne place du four) · Saint-Georges-d'Oléron
Informations pratiques
Saint-Georges-d’Oléron
Balades sur l’architecture de Domino
place Mélusine (ancienne place du four) domino Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 18:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-12
L’île d’Oléron sous les trente glorieuses… le village de Domino témoigne
.
place Mélusine (ancienne place du four) domino Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 63 99
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English : A Tour of Domino’s Architecture
The town of Oléron during the Thirty Glorious Years … the village of Domino bears witness
L’événement Balades sur l’architecture de Domino Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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