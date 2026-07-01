Expérience bain de forêt et concert de violoncelle Chemin des Grenadiers Saint-Georges-d’Oléron

Informations pratiques

Saint-Georges-d’Oléron

Expérience bain de forêt et concert de violoncelle

Chemin des Grenadiers Chaucre Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:30:00

fin : 2026-08-19 20:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-13 2026-08-19

Découvrez la puissance apaisante du bain de forêt avant de vous laisser envouter par un concert intimiste au violoncelle.

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Chemin des Grenadiers Chaucre Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 74 74 39 alisson.meric@gmail.com

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English : Forest Bathing Experience and Cello Concert

Discover the soothing power of a forest bath before letting yourself be enchanted by an intimate cello concert.

L’événement Expérience bain de forêt et concert de violoncelle Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes