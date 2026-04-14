Brocante de Sauzelle rue des saulniers Saint-Georges-d’Oléron

Saint-Georges-d’Oléron

Brocante de Sauzelle

rue des saulniers Sauzelle Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – EUR

le mètre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 06:30:00

fin : 2026-07-19 20:00:00

Date(s) :

2026-07-19 2026-08-09

Venez chiner et faire de bonnes affaires à la très grande brocante de Sauzelle

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rue des saulniers Sauzelle Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 99 99 54

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English :

Come and bargain at Sauzelle’s huge flea market

L’événement Brocante de Sauzelle Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes