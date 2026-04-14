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Brocante de Sauzelle rue des saulniers Saint-Georges-d’Oléron

Brocante de Sauzelle rue des saulniers Saint-Georges-d’Oléron dimanche 19 juillet 2026.

Lieu : rue des saulniers

Adresse : Sauzelle

Ville : 17190 Saint-Georges-d'Oléron

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 06:30:00

Tarif : 4 4 le mètre

Saint-Georges-d’Oléron

Brocante de Sauzelle

rue des saulniers Sauzelle Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – EUR

le mètre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 06:30:00
fin : 2026-07-19 20:00:00

Date(s) :
2026-07-19 2026-08-09

Venez chiner et faire de bonnes affaires à la très grande brocante de Sauzelle
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rue des saulniers Sauzelle Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 99 99 54 

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English :

Come and bargain at Sauzelle’s huge flea market

L’événement Brocante de Sauzelle Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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