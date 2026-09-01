Informations pratiques

Saint-Thurien

Balades sur les traces de Matrimoine et Patrimoine naturel Thuriennois JEMP 2026

Stade municipal Saint-Thurien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Partez à la découverte des richesses naturelles de Saint-Thurien. Ces promenades vous emmèneront à travers les chemins creux, le bocage préservé, les vallées de l’Isole et de ses affluents, à la rencontre d’un patrimoine où nature et histoire locale sont intimement liés. L’occasion de mieux comprendre le rôle essentiel des haies, des rivières, des zones humides et de la biodiversité dans la préservation de notre cadre de vie. Découvrez les actions à menées pour protéger l’environnement thuriennois. Une invitation à porter un regard nouveau sur les paysages qui font l’identité de notre commune. .

Stade municipal Saint-Thurien 29380 Finistère Bretagne +33 6 32 91 86 59

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English :

L’événement Balades sur les traces de Matrimoine et Patrimoine naturel Thuriennois JEMP 2026 Saint-Thurien a été mis à jour le 2026-08-31 par OT QUIMPERLE LES RIAS