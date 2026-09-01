Visite-flash Résistantes du pays de Quimperlé Médiathèque Saint-Thurien
samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque · Saint-Thurien
Informations pratiques
Saint-Thurien
Visite-flash Résistantes du pays de Quimperlé
Médiathèque 9 Place du Centre Saint-Thurien Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:30:00
fin : 2026-09-26 11:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Cette visite-flash de l’exposition Vivre la guerre au pays de Lorient revient sur la vie au Pays de Quimperlé pendant la Seconde Guerre mondiale, et s’arrête plus particulièrement sur le destin des femmes dans la résistance, leur rôle, et le manque de reconnaissance à la fin de cette période noire de l’histoire du pays de Quimperlé.
Visite conseillée à partir de 15 ans, accessible dès 12 ans si présence d’un parent accompagnateur. .
Médiathèque 9 Place du Centre Saint-Thurien 29380 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite-flash Résistantes du pays de Quimperlé Saint-Thurien a été mis à jour le 2026-08-06 par OT QUIMPERLE LES RIAS
À voir aussi à Saint-Thurien (Finistère)
- Vivre la guerre en pays de Lorient (1939-1949) Médiathèque Saint-Thurien 15 septembre 2026
- Le Pays de Quimperlé pendant la seconde guerre mondiale, Médiathèque de Saint Thurien, Saint-Thurien 18 septembre 2026
- Balades sur les traces de Matrimoine et Patrimoine naturel Thuriennois JEMP 2026 Saint-Thurien 20 septembre 2026
- Foire aux disques et BD, livres, CD, K7 Salle polyvalente Saint-Thurien 25 octobre 2026
- Soirée Halloween Place du Centre Saint-Thurien 31 octobre 2026