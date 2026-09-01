Vivre la guerre en pays de Lorient (1939-1949) Médiathèque Saint-Thurien

Informations pratiques

Saint-Thurien

Exposition Vivre la guerre en pays de Lorient (1939-1949)

Médiathèque 9 Place du Centre Saint-Thurien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15

fin : 2026-10-06

Date(s) :

2026-09-15

Cette exposition, créée au terme d’un partenariat entre Lorient Agglomération et Quimperlé Communauté, raconte la vie dans la poche de Lorient pendant la Seconde Guerre mondiale, et revient aussi sur la vie des habitants et habitantes du pays de Quimperlé à cette époque. Exposition visible jusqu’au 3 octobre aux horaires de la médiathèque .

Médiathèque 9 Place du Centre Saint-Thurien 29380 Finistère Bretagne +33 2 98 39 50 39

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English :

L’événement Exposition Vivre la guerre en pays de Lorient (1939-1949) Saint-Thurien a été mis à jour le 2026-08-31 par OT QUIMPERLE LES RIAS