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Rassmblement de voitures Américaines Saint-Thurien

Rassmblement de voitures Américaines Saint-Thurien samedi 5 septembre 2026.

Ville : 29380 Saint-Thurien

Département : Finistère

Début : samedi 5 septembre 2026

Fin : samedi 5 septembre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Thurien

Rassmblement de voitures Américaines

Saint-Thurien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Organisée par American Breizh Car

C’est parti pour la première balade officielle, sur le Sud Finistère

Rendez-vous le 5 septembre
Départ de Saint-Thurien

Passionnés de voitures américaines, amoureux des belles mécaniques. venez partager un moment convivial sur les routes bretonnes !

Au programme une belle balade dans une ambiance détendue et chaleureuse

On compte sur vous pour faire de cette 1ère édition une réussite.   .

Saint-Thurien 29380 Finistère Bretagne +33 6 21 88 58 79 

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English : Rassmblement de voitures Américaines

L’événement Rassmblement de voitures Américaines Saint-Thurien a été mis à jour le 2026-05-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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