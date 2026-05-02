Saint-Thurien

Rassmblement de voitures Américaines

Saint-Thurien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Organisée par American Breizh Car

C’est parti pour la première balade officielle, sur le Sud Finistère

Rendez-vous le 5 septembre

Départ de Saint-Thurien

Passionnés de voitures américaines, amoureux des belles mécaniques. venez partager un moment convivial sur les routes bretonnes !

Au programme une belle balade dans une ambiance détendue et chaleureuse

On compte sur vous pour faire de cette 1ère édition une réussite. .

Saint-Thurien 29380 Finistère Bretagne +33 6 21 88 58 79

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English : Rassmblement de voitures Américaines

L’événement Rassmblement de voitures Américaines Saint-Thurien a été mis à jour le 2026-05-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS