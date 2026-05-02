Rassmblement de voitures Américaines Saint-Thurien
Rassmblement de voitures Américaines Saint-Thurien samedi 5 septembre 2026.
Saint-Thurien
Rassmblement de voitures Américaines
Saint-Thurien Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Organisée par American Breizh Car
C’est parti pour la première balade officielle, sur le Sud Finistère
Rendez-vous le 5 septembre
Départ de Saint-Thurien
Passionnés de voitures américaines, amoureux des belles mécaniques. venez partager un moment convivial sur les routes bretonnes !
Au programme une belle balade dans une ambiance détendue et chaleureuse
On compte sur vous pour faire de cette 1ère édition une réussite. .
Saint-Thurien 29380 Finistère Bretagne +33 6 21 88 58 79
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English : Rassmblement de voitures Américaines
L’événement Rassmblement de voitures Américaines Saint-Thurien a été mis à jour le 2026-05-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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