L’Arrière-Pays Les rias 2026 Parking du préau sportif Saint-Thurien
mercredi 26 août 2026 · Parking du préau sportif · Saint-Thurien
Informations pratiques
Saint-Thurien
L’Arrière-Pays Les rias 2026
Parking du préau sportif 5 Rue de Querrien Saint-Thurien Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 21:43:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-26
Avec L’Arrière-pays, quatre adultes partent en expédition vers les territoires de l’enfance. Mais comme bien souvent, cette aventure s’avère périlleuse ! Le passé est devenu une terre étrangère dont on a peu à peu oublié la langue et les usages. Guidés par des drôles de figures, ils traversent un monde entre jeu, peur et émerveillement, à la recherche d’un âge idéal peut-être impossible à retrouver.
Entre nostalgie et imaginaire, cette odyssée transgénérationnelle explore un passé devenu étrange et incertain. .
Parking du préau sportif 5 Rue de Querrien Saint-Thurien 29380 Finistère Bretagne
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English :
L’événement L’Arrière-Pays Les rias 2026 Saint-Thurien a été mis à jour le 2026-07-07 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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