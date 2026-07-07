L’Arrière-Pays Les rias 2026 Parking du préau sportif Saint-Thurien

Informations pratiques

Saint-Thurien

L’Arrière-Pays Les rias 2026

Parking du préau sportif 5 Rue de Querrien Saint-Thurien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 21:43:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-26

Avec L’Arrière-pays, quatre adultes partent en expédition vers les territoires de l’enfance. Mais comme bien souvent, cette aventure s’avère périlleuse ! Le passé est devenu une terre étrangère dont on a peu à peu oublié la langue et les usages. Guidés par des drôles de figures, ils traversent un monde entre jeu, peur et émerveillement, à la recherche d’un âge idéal peut-être impossible à retrouver.

Entre nostalgie et imaginaire, cette odyssée transgénérationnelle explore un passé devenu étrange et incertain. .

Parking du préau sportif 5 Rue de Querrien Saint-Thurien 29380 Finistère Bretagne

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English :

L’événement L’Arrière-Pays Les rias 2026 Saint-Thurien a été mis à jour le 2026-07-07 par OT QUIMPERLE LES RIAS