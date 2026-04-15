Balades Théâtralisées – De la haute-ville aux bas-fonds, Autre lieu, Genève

Balades Théâtralisées – De la haute-ville aux bas-fonds 19 avril – 15 novembre, certains dimanches Autre lieu

Adultes CHF 20.- AVS, AI, chômeurs, étudiants CHF 15.- Comédiens CHF 10.- Juniors (10-15 ans) CHF 10.- Enfants (0-10 ans) Gratuit Groupes (dès 10 personnes) CHF 15.-/pers. FSSTA Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-19T11:00:00+02:00 – 2026-04-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-11-15T11:00:00+01:00 – 2026-11-15T13:00:00+01:00

Les Balades Théâtralisées sont un spectacle historique, sous la forme de visites guidées. À la différence des reconstitutions traditionnelles, l’émotion est de la partie et les spectateurs aussi.

Vous découvrirez, dans de vraies scènes de théâtre en décor naturel, l’insolite caché dans les livres d’histoire.

Ce parcours, en extérieur et par tous les temps, vous emmènera de la fontaine Beauregard (au-dessus du palais de l’Athénée) jusqu’au cimetière des Rois en passant par 5 étapes. Voir le parcours détaillé sur notre site : balades-theatralisees.ch.

Parcours inédit proposé en alternance avec notre parcours traditionnel « D’une rive à l’autre ».

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.balades-theatralisees.ch/billetterie.html# »}] [{« link »: « https://www.balades-theatralisees.ch/billetterie.html »}]

Les Balades Théâtralisées sont un spectacle historique, sous la forme de visites guidées de Genève. Elles révèlent des récits insolites dans des décors naturels.

Magali Girardin