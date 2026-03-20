Balades Vertes en Haute-Marne Les coteaux de Lajoux à Donjeux et Saucourt

Rendez-vous au port, aire de camping-cars près pont du canal Donjeux Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Tout public

Visite d’un site exceptionnel, fruit d’une rencontre improbable entre un torrent tumultueux, le Rognon attaquant le coteau de Lajoux et d’une mythique bête de fer cracheuse de poussière noire et de vapeur d’eau creusant sa voie dans la roche dure et appelée ici le Coco .

Site à la fois naturel et artificiel de grand intérêt botanique, géomorphologique, historique et paysager, à découvrir !

Bonnes chaussures de marche et bâton conseillé.

Animateur Bernard Didier .

Rendez-vous au port, aire de camping-cars près pont du canal Donjeux 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 84 40 42 naturehautemarne@laposte.net

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English :

L’événement Balades Vertes en Haute-Marne Les coteaux de Lajoux à Donjeux et Saucourt Donjeux a été mis à jour le 2026-03-16 par Antenne de Joinville