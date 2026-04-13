Promenade libre dans le parc d’un château, protégés au titre des monuments historiques, Parc et jardin du château de Donjeux, Donjeux

Promenade libre dans le parc d’un château, protégés au titre des monuments historiques 6 et 7 juin Parc et jardin du château de Donjeux Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Cette année, seul le Parc est accessible. En raison de travaux, le jardin ne sera pas ouvert aux visiteurs.

Les visiteurs peuvent admirer la cour d’honneur à l’ordonnance classique et, ensuite franchissant la grille d’honneur, ils sont invités à contourner le château en longeant le pigeonnier carré, les bâtiments de l’orangerie et de la ferme. Puis, empruntant les allées de tilleuls en quinconce, ils découvriront la façade nord au pur style Louis XV et son escalier à double révolution. Enfin, ils rejoindront la grille d’honneur en passant en contrebas de l’aile des cuisines.

Parc et jardin du château de Donjeux Château de Donjeux, 52300 Donjeux, Haute-Marne, Grand Est Donjeux 52300 Haute-Marne Grand Est 06 07 46 26 86 Trois grilles richement ornées de pots à feu et de corbeilles de fruits ouvrent sur ce rare jardin à la française en creux, peut-être établi dans les douves de l’ancien château fort. Comme au potager du Roi, les hauts murs protègent du vent et piègent la chaleur qui, la nuit, sera restituée aux bourgeons fragiles. Rampes et escaliers d’accès encadrent deux petites remises voûtées. Parking

Après le jardin à la française, les visiteurs peuvent admirer la cour d’honneur à l’ordonnance classique et, ensuite franchissant la grille d’honneur, ils sont invités à contourner le château en le à…

©Viney