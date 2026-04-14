Promenade dans le Parc du Château de Donjeux, Parc et jardin du château de Donjeux, Donjeux

Promenade dans le Parc du Château de Donjeux 6 et 7 juin Parc et jardin du château de Donjeux Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Promenade dans le parc du Château de Donjeux vous permettant d’admirer les deux façades, l’une purement classique, l’autre de style rocaille.

Malheureusement, l’accès au jardin est fermé pour cause de travaux importants.

Parc et jardin du château de Donjeux Château de Donjeux, 52300 Donjeux, Haute-Marne, Grand Est Donjeux 52300 Haute-Marne Grand Est 06 07 46 26 86 Trois grilles richement ornées de pots à feu et de corbeilles de fruits ouvrent sur ce rare jardin à la française en creux, peut-être établi dans les douves de l’ancien château fort. Comme au potager du Roi, les hauts murs protègent du vent et piègent la chaleur qui, la nuit, sera restituée aux bourgeons fragiles. Rampes et escaliers d’accès encadrent deux petites remises voûtées. Parking

Promenade dans le parc du Château de Donjeux vous permettant d’admirer les deux façades, l’une purement classique, l’autre de style rocaille.

©Indivision Viney