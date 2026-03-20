Balades Vertes en Haute-Marne Les fruits sauvages de l’automne

Rendez-vous devant l’église Condes Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Tout public

Balade facile, à la découverte des arbustes et leurs baies, multiples fruits sauvages que la nature nous offre en automne.

Animateur Joël Clément .

Rendez-vous devant l’église Condes 52000 Haute-Marne Grand Est +33 6 38 11 80 20 naturehautemarne@laposte.net

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English :

L’événement Balades Vertes en Haute-Marne Les fruits sauvages de l’automne Condes a été mis à jour le 2026-03-16 par Antenne Meuse Rognon