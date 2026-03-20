Balades Vertes en Haute-Marne Les fruits sauvages de l’automne Condes

Balades Vertes en Haute-Marne Les fruits sauvages de l’automne Rendez-vous devant l’église Condes 2026-08-30

Balades Vertes en Haute-Marne Les fruits sauvages de l’automne Condes dimanche 30 août 2026.

Balades Vertes en Haute-Marne Les fruits sauvages de l’automne

Rendez-vous devant l’église Condes Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

Tout public
Balade facile, à la découverte des arbustes et leurs baies, multiples fruits sauvages que la nature nous offre en automne.
Animateur Joël Clément   .

Rendez-vous devant l’église Condes 52000 Haute-Marne Grand Est +33 6 38 11 80 20  naturehautemarne@laposte.net

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English :

L’événement Balades Vertes en Haute-Marne Les fruits sauvages de l’automne Condes a été mis à jour le 2026-03-16 par Antenne Meuse Rognon

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