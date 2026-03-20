Balades Vertes en Haute-Marne Les fruits sauvages de l’automne Condes
Balades Vertes en Haute-Marne Les fruits sauvages de l’automne Condes dimanche 30 août 2026.
Balades Vertes en Haute-Marne Les fruits sauvages de l’automne
Rendez-vous devant l’église Condes Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Tout public
Balade facile, à la découverte des arbustes et leurs baies, multiples fruits sauvages que la nature nous offre en automne.
Animateur Joël Clément .
Rendez-vous devant l’église Condes 52000 Haute-Marne Grand Est +33 6 38 11 80 20 naturehautemarne@laposte.net
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English :
L’événement Balades Vertes en Haute-Marne Les fruits sauvages de l’automne Condes a été mis à jour le 2026-03-16 par Antenne Meuse Rognon