Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

BALADES VERTES EN HAUTE-MARNE BALADE HIVERNALE ET VIN CHAUD Condes

BALADES VERTES EN HAUTE-MARNE BALADE HIVERNALE ET VIN CHAUD

BALADES VERTES EN HAUTE-MARNE BALADE HIVERNALE ET VIN CHAUD Condes dimanche 21 décembre 2025.

BALADES VERTES EN HAUTE-MARNE BALADE HIVERNALE ET VIN CHAUD

Rendez-vous devant l’église Condes Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21
fin : 2025-12-21

Date(s) :
2025-12-21

Tout public
Promenade à la billebaude à la découverte de la faune et flore hivernales avant une boisson chaude.
Animateur Joël Clément   .

Rendez-vous devant l’église Condes 52000 Haute-Marne Grand Est +33 6 38 11 80 20  naturehautemarne@laposte.net

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement BALADES VERTES EN HAUTE-MARNE BALADE HIVERNALE ET VIN CHAUD Condes a été mis à jour le 2025-10-07 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne