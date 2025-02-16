BALADES VERTES EN HAUTE-MARNE BALADE HIVERNALE ET VIN CHAUD Condes
BALADES VERTES EN HAUTE-MARNE BALADE HIVERNALE ET VIN CHAUD Condes dimanche 21 décembre 2025.
BALADES VERTES EN HAUTE-MARNE BALADE HIVERNALE ET VIN CHAUD
Rendez-vous devant l’église Condes Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-21
Tout public
Promenade à la billebaude à la découverte de la faune et flore hivernales avant une boisson chaude.
Animateur Joël Clément .
Rendez-vous devant l’église Condes 52000 Haute-Marne Grand Est +33 6 38 11 80 20 naturehautemarne@laposte.net
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement BALADES VERTES EN HAUTE-MARNE BALADE HIVERNALE ET VIN CHAUD Condes a été mis à jour le 2025-10-07 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne