Balades Vertes en Haute-Marne Une vie de Cincle !

Rendez-vous devant l’église Condes Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Tout public

A la découverte des oiseaux au bord de la Marne, ne manquez pas d’observer le cincle plongeur.

Animateur Joël Clément .

Rendez-vous devant l’église Condes 52000 Haute-Marne Grand Est +33 6 38 11 80 20 naturehautemarne@laposte.net

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English :

L’événement Balades Vertes en Haute-Marne Une vie de Cincle ! Condes a été mis à jour le 2026-03-16 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne