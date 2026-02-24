Initiation pêche au coup Condes

Initiation pêche au coup

Mise à l’eau Condes Condes Jura

Début : 2026-07-16 13:30:00

fin : 2026-08-27 16:30:00

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Initiation Pêche au coup Mise à l’eau de Condes de 13h30 à 16h

10€, à partir de 7 ans et sur réservation sur le site www.peche-jura.com . Maximum 10 personnes par séance. .

