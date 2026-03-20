Balades Vertes en Haute-Marne Rendez-vous avec les oiseaux migrateurs Villegusien-le-Lac
Balades Vertes en Haute-Marne Rendez-vous avec les oiseaux migrateurs Villegusien-le-Lac dimanche 20 septembre 2026.
Balades Vertes en Haute-Marne Rendez-vous avec les oiseaux migrateurs
Rendez-vous au parking de la plage Villegusien-le-Lac Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Tout public
En partenariat avec le Groupe local LPO Langres/Chaumont
Observation des oiseaux en partance pour leur migration en halte au lac de la Vingeanne à Villegusien.
Prévoir vêtements adaptés à la météo et jumelles ou/et longues-vues
Animateur Maryline Commoy et Patrick Demorgny .
Rendez-vous au parking de la plage Villegusien-le-Lac 52190 Haute-Marne Grand Est +33 6 76 67 39 35 naturehautemarne@laposte.net
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L’événement Balades Vertes en Haute-Marne Rendez-vous avec les oiseaux migrateurs Villegusien-le-Lac a été mis à jour le 2026-03-16 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne