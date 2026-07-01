Visite guidée du village de Saint-Michel rattaché à Villegusien-le-Lac, Église Saint-Michel, Villegusien-le-Lac

Informations pratiques

Visite guidée du village de Saint-Michel rattaché à Villegusien-le-Lac Dimanche 20 septembre, 15h00 Église Saint-Michel Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée du village de Saint-Michel.

Le village possède un riche patrimoine, dont une église du XVIIIe siècle et un château (conservant des éléments du XVe siècle), agrémenté d’un parc des XVIIIe et XIXe siècles (parc du Nymphée).

La visite est aussi l’occasion d’évoquer la présence de vieilles familles illustres.

Église Saint-Michel 7 Rue de l’Église, 52190 Saint-Michel Villegusien-le-Lac 52190 Villegusien-le-Lac Haute-Marne Grand Est 06 08 32 14 76 L’église de Saint-Michel, que nous pouvons voir aujourd’hui, aurait été construite en 1718, en utilisant les matériaux d’un ancien édifice. À la fin du XVIIIème siècle, trois projets se succèdent pour reconstruire entièrement l’église, mais aucun ne fut réalisé. Conçue selon un plan en croix latine, l’édifice comporte une nef à vaisseau unique couverte par une fausse voûte en arc déprimé, une tour-porche couronnée par un toit en pavillon couvert en ardoise et un chœur à travée unique qui se termine par un chevet plat. Circulation et parking d’accès facile dans le village.

Visite guidée du village de Saint-Michel. Le village possède un riche patrimoine dont une église du XVIIIe siècle et un château (conservant des éléments du XVe siècle), agrémenté d’un parc des XVIIie…

©Cl Petit