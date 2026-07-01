Exposition : Villegusien-le-Lac en 1900, Comune de Villegusien, Villegusien-le-Lac
vendredi 18 septembre 2026 · Comune de Villegusien · Villegusien-le-Lac
Informations pratiques
Exposition : Villegusien-le-Lac en 1900 18 – 20 septembre Comune de Villegusien Haute-Marne
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T00:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:30:00+02:00
Le Pays de Langres en 1900 est une animation proposant d’explorer 8 « pépites » du territoire qui recèlent quelques beaux témoignages patrimoniaux (calvaires, fontaines, lavoirs, jardins, monuments aux Morts, mairies, écoles, églises, chapelles, cures, moulins, fermes, maisons de maître, manoirs, châteaux…).
Cette exposition propose d’aborder la carte d’identité de la commune, l’habitat rural en pays de Langres et dans la commune ainsi que son histoire à travers une sélection de documents anciens.
Exposition visible rue de l’Eglise à Villegusien.
Renseignements : Service Patrimoine Pays d’art et d’histoire – 03 25 86 86 20 / patrimoine@langres.fr
Comune de Villegusien 15 rue de l’église 52529 Villegusien Villegusien-le-Lac 52190 Villegusien-le-Lac Haute-Marne Grand Est [{« link »: « mailto:patrimoine@langres.fr »}]
Exposition faisant partie du projet « Le Pays de Langres en 1900 » accessible en extérieur. Pays d’art et d’histoire Exposition
© Service Patrimoine Pays d’art et d’histoire
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