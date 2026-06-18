BALADES VIGNERONNES EN GRAND CARCASSONNE CHÂTEAU L’AMIRAL Aigues-Vives
BALADES VIGNERONNES EN GRAND CARCASSONNE CHÂTEAU L’AMIRAL Aigues-Vives mercredi 5 août 2026.
Aigues-Vives
BALADES VIGNERONNES EN GRAND CARCASSONNE CHÂTEAU L’AMIRAL
14 avenue de l’Amiral Gayde Aigues-Vives Aude
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 18:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Dans le cadre des Balades vigneronnes organisées par l’Office de tourisme Grand Carcassonne et labellisées Vignobles & Découvertes. Réservation obligatoire, 24 heures à l’avance, auprès de l’Office de tourisme du Grand Carcassonne.
Conseils Pensez à vous munir de chapeaux, chaussures de marche (fermées), bouteille d’eau, crème solaire… animaux admis.
Rendez-vous à 18h00 au Château l’Amiral à Aigues-Vives d’Aude, dégustation sur le thème Premiers pas en biodynamie .
Le plus de la balade Découvrez un bâtiment historique du début du XIXe siècle, au charme unique en forme de fer à cheval et la touche de folie propre aux vignerons passionnés.
Assiette vigneronne Pique-nique vigneron
Nombre de cuvées à déguster 8 cuvées.
.
14 avenue de l’Amiral Gayde Aigues-Vives 11800 Aude Occitanie +33 4 68 76 34 74
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the Balades vigneronnes organized by the Grand Carcassonne Tourist Office and awarded the Vignobles & Découvertes label. Reservations required, 24 hours in advance, with the Grand Carcassonne Tourist Office.
Advice: please bring hats, walking shoes (closed), bottle of water, sun cream… pets allowed.
Meet at 6:00 pm at Château l’Amiral in Aigues-Vives d’Aude, for a tasting on the theme of First steps in biodynamics .
Bonus tip: Discover a historic building dating from the early 19th century, with its unique horseshoe-shaped charm and a touch of the madness typical of passionate winegrowers.
Winegrower’s plate: Winegrower’s picnic
Number of cuvées to taste: 8 cuvées.
L’événement BALADES VIGNERONNES EN GRAND CARCASSONNE CHÂTEAU L’AMIRAL Aigues-Vives a été mis à jour le 2026-06-18 par