Aigues-Vives

BALADES VIGNERONNES EN GRAND CARCASSONNE CHÂTEAU L’AMIRAL

14 avenue de l’Amiral Gayde Aigues-Vives Aude

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 18:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Dans le cadre des Balades vigneronnes organisées par l’Office de tourisme Grand Carcassonne et labellisées Vignobles & Découvertes. Réservation obligatoire, 24 heures à l’avance, auprès de l’Office de tourisme du Grand Carcassonne.

Conseils Pensez à vous munir de chapeaux, chaussures de marche (fermées), bouteille d’eau, crème solaire… animaux admis.

Rendez-vous à 18h00 au Château l’Amiral à Aigues-Vives d’Aude, dégustation sur le thème Premiers pas en biodynamie .

Le plus de la balade Découvrez un bâtiment historique du début du XIXe siècle, au charme unique en forme de fer à cheval et la touche de folie propre aux vignerons passionnés.

Assiette vigneronne Pique-nique vigneron

Nombre de cuvées à déguster 8 cuvées.

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14 avenue de l’Amiral Gayde Aigues-Vives 11800 Aude Occitanie +33 4 68 76 34 74

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English :

As part of the Balades vigneronnes organized by the Grand Carcassonne Tourist Office and awarded the Vignobles & Découvertes label. Reservations required, 24 hours in advance, with the Grand Carcassonne Tourist Office.

Advice: please bring hats, walking shoes (closed), bottle of water, sun cream… pets allowed.

Meet at 6:00 pm at Château l’Amiral in Aigues-Vives d’Aude, for a tasting on the theme of First steps in biodynamics .

Bonus tip: Discover a historic building dating from the early 19th century, with its unique horseshoe-shaped charm and a touch of the madness typical of passionate winegrowers.

Winegrower’s plate: Winegrower’s picnic

Number of cuvées to taste: 8 cuvées.

L’événement BALADES VIGNERONNES EN GRAND CARCASSONNE CHÂTEAU L’AMIRAL Aigues-Vives a été mis à jour le 2026-06-18 par