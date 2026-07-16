Visite Guidée de l’Atelier de fabrication de chaussures artisanales et des traditionnelles camarguaises – La Botte Gardiane, Atelier La Botte Gardiane, Aigues-Vives

Informations pratiques

Visite Guidée de l’Atelier de fabrication de chaussures artisanales et des traditionnelles camarguaises – La Botte Gardiane 19 et 20 septembre Atelier La Botte Gardiane Gard

Gratuit et limité à 15 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez visiter gratuitement l’unique atelier de fabrication La Botte Gardiane, situé à Aigues-Vives, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et venez découvrir des secrets de fabrication ancestraux. Toutes nos chaussures sont confectionnées à la main avec le même savoir-faire depuis 1958. Premier et dernier fabricant de bottes traditionnelles camarguaises destinées aux gardians, La Botte Gardiane a su faire évoluer ses collections tout en gardant ses racines et ses codes d’origine.

Accompagné-e-s d’un guide, tout au long de la visite, nous vous ferons découvrir notre univers, en parcourant les différents ateliers de fabrication. De la coupe à la finition, la conception d’une paire La Botte Gardiane n’aura plus aucun secret pour vous !

Cette visite sera l’occasion de partager avec vous nos valeur et nos savoir-faire artisanaux que nous sommes très fiers d’exercer. Tradition et authenticité au rendez-vous !

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VISITES GUIDÉES GRATUITES

INSCRIPTION RECOMMANDÉE

Les visites sont limitées à 20 personnes pour vous proposer une expérience qualitative.

C’est pourquoi nous vous conseillons vivement de réserver.

Durée de la visite : environ 45 mn

Samedi 19/09 :

une visite chaque heure de 10h à 17h

Dimanche 20/09 :

une visite chaque heure de 11h à 17h

Atelier La Botte Gardiane ZA Lallemande, 30670 Aigues-Vives Aigues-Vives 30670 Gard Occitanie 04 66 73 20 85 http://www.labottegardiane.com/fr/ Depuis sa création en 1958 dans l’arrière-pays gardois, La Botte Gardiane conçoit et fabrique des chaussures et des articles en cuir.

Le savoir-faire de l’entreprise est reconnu par l’obtention du label Entreprise du Patrimoine Vivant en 2007. Elle fait partie des premières entreprises en Occitanie à recevoir cette distinction.

Aujourd’hui, La Botte Gardiane est l’une des rares entreprises françaises qui fabrique encore l’intégralité de ses produits dans son propre atelier. En effet, elle est fière de ne faire appel à aucun sous-traitant. L’entreprise s’engage également à une transparence totale quant à l’origine de ses produits : les cuirs utilisés sont parmi les plus qualitatifs au monde.

Venez visiter gratuitement l’unique atelier de fabrication La Botte Gardiane, situé à Aigues-Vives, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et venez découvrir des secrets de fabrication à…

©Maïté Galloux