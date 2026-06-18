BALADES VIGNERONNES EN GRAND CARCASSONNE CHÂTEAU L’AMIRAL Aigues-Vives

Aigues-Vives

BALADES VIGNERONNES EN GRAND CARCASSONNE CHÂTEAU L’AMIRAL

14 avenue de l’Amiral Gayde Aigues-Vives Aude

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Dans le cadre des Balades vigneronnes organisées par l’Office de tourisme Grand Carcassonne et labellisées Vignobles & Découvertes. Réservation obligatoire, 24 heures à l’avance, auprès de l’Office de tourisme du Grand Carcassonne.

Conseils Pensez à vous munir de chapeaux, chaussures de marche (fermées), bouteille d’eau, crème solaire… animaux admis.

Rendez-vous à 10h00 au Château l’Amiral à Aigues-Vives d’Aude.

Le plus de la balade En septembre la vigne s’exprime autrement. Le Château l’Amiral vous propose une balade vigneronne interprétée en LSF, au cœur d’un paysage préservé.

Une invitation à la découverte, portée par l’engagement de l’Office de tourisme Grand Carcassonne en faveur d’un accueil inclusif et responsable.

Assiette vigneronne Pique-nique vigneron, pâté, pain, tomate, salade surprise, dessert vigneron.

Nombre de cuvées à déguster 8 cuvées.

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14 avenue de l’Amiral Gayde Aigues-Vives 11800 Aude Occitanie +33 4 68 76 34 74 contact@grand-carcassonne-tourisme.fr

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English :

As part of the Balades vigneronnes organized by the Grand Carcassonne Tourist Office and awarded the Vignobles & Découvertes label. Reservations required, 24 hours in advance, with the Grand Carcassonne Tourist Office.

Advice: please bring hats, walking shoes (closed), bottle of water, sun cream… pets allowed.

Meet at 10:00 am at Château l’Amiral in Aigues-Vives d’Aude.

The best part of the walk: In September, the vines express themselves in a whole new way. Château l’Amiral offers you an LSF-interpreted vineyard walk, in the heart of a preserved landscape.

An invitation to discover, supported by the Grand Carcassonne Tourist Office?s commitment to an inclusive and responsible welcome.

Winegrower’s plate: Winegrower’s picnic, pâté, bread, tomato, surprise salad, winegrower’s dessert.

Number of vintages to taste: 8 vintages.

L’événement BALADES VIGNERONNES EN GRAND CARCASSONNE CHÂTEAU L’AMIRAL Aigues-Vives a été mis à jour le 2026-06-18 par