MARCHÉ NOCTURNE MUSICAL Aigues-Vives
samedi 19 septembre 2026 · Aigues-Vives
Informations pratiques
Aigues-Vives
MARCHÉ NOCTURNE MUSICAL
Aigues-Vives Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Flânez au marché nocturne musical d’Aigues-Vives rencontre avec les producteurs et artisans locaux, musique live et restauration sur place au programme.
Rendez-vous dans le cadre charmant de la cour de la médiathèque d’Aigues-Vives pour une soirée festive et gourmande. Venez flâner à la rencontre des producteurs et artisans locaux qui vous feront découvrir leurs trésors et leurs savoir-faire. Rythmée par une agréable animation musicale, la soirée invite à la détente et à la découverte des saveurs du terroir. Profitez également des options de restauration disponibles sur place pour prolonger ce moment convivial en famille ou entre amis au cœur du village. .
Aigues-Vives 34210 Hérault Occitanie
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English : MARCHÉ NOCTURNE MUSICAL
Stroll through the Aigues-Vives Night Market with Live Music: meet local producers and artisans, enjoy live music, and dine on-site.
L’événement MARCHÉ NOCTURNE MUSICAL Aigues-Vives a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
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