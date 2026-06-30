BALADES VIGNERONNES EN GRAND CARCASSONNE DOMAINE PY Douzens
vendredi 7 août 2026 · Douzens
Informations pratiques
Douzens
BALADES VIGNERONNES EN GRAND CARCASSONNE DOMAINE PY
Douzens Aude
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 10:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Dans le cadre des Balades vigneronnes organisées par l’Office de tourisme Grand Carcassonne et labellisées Vignobles & Découvertes. Réservation obligatoire, 24 heures à l’avance, auprès de l’Office de tourisme du Grand Carcassonne.
Conseils Pensez à vous munir de chapeaux, chaussures de marche (fermées), bouteille d’eau, crème solaire…
Animaux non admis.
Thème Les Corbières et ces merveilles
Le plus de la balade Venez découvrir nos vignes, notre terroir et notre culture qui allie savoir-faire et respect de l’environnement. Nous pourrons également vous faire voir nos diverses barriques et notre amphore ou repose nos vins en AOP Corbières…
Assiette vigneronne Tapas, salade composée
Nombre de cuvées à déguster 5
.
Douzens 11700 Aude Occitanie +33 4 68 76 34 74
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English :
As part of the “Balades vigneronnes” (Wine Tours) organized by the Grand Carcassonne Tourist Office and certified by Vignobles & Découvertes. Reservations are required 24 hours in advance through the Grand Carcassonne Tourist Office.
Tips: Be sure to bring hats, walking shoes (closed-toe), a bottle of water, sunscreen…
Pets are not allowed.
Theme: “The Corbières and Its Wonders”
Highlights of the tour: Come discover our vineyards, our terroir, and our winemaking culture, which combines expertise with respect for the environment. We can also show you our various barrels and the amphora where our AOP Corbières wines age…
Winemaker’s Platter: Tapas, mixed salad
Number of wines to taste: 5
L’événement BALADES VIGNERONNES EN GRAND CARCASSONNE DOMAINE PY Douzens a été mis à jour le 2026-06-30 par
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