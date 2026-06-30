Informations pratiques

Douzens

BALADES VIGNERONNES EN GRAND CARCASSONNE DOMAINE PY

Douzens Aude

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 10:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Dans le cadre des Balades vigneronnes organisées par l’Office de tourisme Grand Carcassonne et labellisées Vignobles & Découvertes. Réservation obligatoire, 24 heures à l’avance, auprès de l’Office de tourisme du Grand Carcassonne.

Conseils Pensez à vous munir de chapeaux, chaussures de marche (fermées), bouteille d’eau, crème solaire…

Animaux non admis.

Thème Les Corbières et ces merveilles

Le plus de la balade Venez découvrir nos vignes, notre terroir et notre culture qui allie savoir-faire et respect de l’environnement. Nous pourrons également vous faire voir nos diverses barriques et notre amphore ou repose nos vins en AOP Corbières…

Assiette vigneronne Tapas, salade composée

Nombre de cuvées à déguster 5

.

Douzens 11700 Aude Occitanie +33 4 68 76 34 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the “Balades vigneronnes” (Wine Tours) organized by the Grand Carcassonne Tourist Office and certified by Vignobles & Découvertes. Reservations are required 24 hours in advance through the Grand Carcassonne Tourist Office.

Tips: Be sure to bring hats, walking shoes (closed-toe), a bottle of water, sunscreen…

Pets are not allowed.

Theme: “The Corbières and Its Wonders”

Highlights of the tour: Come discover our vineyards, our terroir, and our winemaking culture, which combines expertise with respect for the environment. We can also show you our various barrels and the amphora where our AOP Corbières wines age…

Winemaker’s Platter: Tapas, mixed salad

Number of wines to taste: 5

L’événement BALADES VIGNERONNES EN GRAND CARCASSONNE DOMAINE PY Douzens a été mis à jour le 2026-06-30 par