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Balad’Gourmande Cheffois

Balad’Gourmande Cheffois samedi 30 mai 2026.

Ville : 85390 Cheffois

Département : Vendée

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif : 8 8

Cheffois

Balad’Gourmande

Cheffois Vendée

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Venez profiter des chemins de Cheffois lors d’une randonnée semi-nocturne
Départ dans la cour de l’école entre 17h30 et 20h00.
2 parcours 8 et 12 km
3 pauses saveurs.
Gobelet, lampe et gilet fluo obligatoires.

Balade gourmande payant.
Réservation obligatoire sur le site de HelloAsso   .

Cheffois 85390 Vendée Pays de la Loire +33 6 42 45 82 62  baladgourmande85390@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy the Cheffois trails on a semi-nightly hike

L’événement Balad’Gourmande Cheffois a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin

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