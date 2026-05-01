Balad’Gourmande Cheffois
Balad’Gourmande Cheffois samedi 30 mai 2026.
Cheffois
Balad’Gourmande
Cheffois Vendée
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Venez profiter des chemins de Cheffois lors d’une randonnée semi-nocturne
Départ dans la cour de l’école entre 17h30 et 20h00.
2 parcours 8 et 12 km
3 pauses saveurs.
Gobelet, lampe et gilet fluo obligatoires.
Balade gourmande payant.
Réservation obligatoire sur le site de HelloAsso .
Cheffois 85390 Vendée Pays de la Loire +33 6 42 45 82 62 baladgourmande85390@gmail.com
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English :
Come and enjoy the Cheffois trails on a semi-nightly hike
L’événement Balad’Gourmande Cheffois a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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