Cheffois

Balad’Gourmande

Cheffois Vendée

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Venez profiter des chemins de Cheffois lors d’une randonnée semi-nocturne

Départ dans la cour de l’école entre 17h30 et 20h00.

2 parcours 8 et 12 km

3 pauses saveurs.

Gobelet, lampe et gilet fluo obligatoires.

Balade gourmande payant.

Réservation obligatoire sur le site de HelloAsso .

Cheffois 85390 Vendée Pays de la Loire +33 6 42 45 82 62 baladgourmande85390@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy the Cheffois trails on a semi-nightly hike

L’événement Balad’Gourmande Cheffois a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin