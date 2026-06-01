BALCONS DU CANIGO, PETITE RANDONNEE AVEC PASSCANIGO Villefranche-de-Conflent
BALCONS DU CANIGO, PETITE RANDONNEE AVEC PASSCANIGO Villefranche-de-Conflent mardi 16 juin 2026.
Villefranche-de-Conflent
BALCONS DU CANIGO, PETITE RANDONNEE AVEC PASSCANIGO
Villefranche-de-Conflent Pyrénées-Orientales
Tarif : 30 – 30 – 30
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 14:00:00
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-16
Avec en toile de fond le Canigó et la Méditerranée, vous graverez dans vos mémoires de sacrés souvenirs ponctués de vues spectaculaires sur la cité fortifiée de Villefranche et le fort Libéria
.
Villefranche-de-Conflent 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 82 04 17 81 pass.canigo@gmail.com
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English :
Set against the backdrop of the Canigó and the Mediterranean, you’ll take home some unforgettable memories, punctuated by spectacular views of the fortified city of Villefranche and Fort Libéria
L’événement BALCONS DU CANIGO, PETITE RANDONNEE AVEC PASSCANIGO Villefranche-de-Conflent a été mis à jour le 2026-06-02 par OTI CONFLENT CANIGO
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