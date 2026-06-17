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ATELIER D’ÉCRITURE EN PLEIN AIR LE PONT ET LES PONTS Villefranche-de-Conflent

ATELIER D’ÉCRITURE EN PLEIN AIR LE PONT ET LES PONTS Villefranche-de-Conflent

ATELIER D’ÉCRITURE EN PLEIN AIR LE PONT ET LES PONTS Villefranche-de-Conflent dimanche 12 juillet 2026.

Ville : 66500 Villefranche-de-Conflent

Département : Pyrénées-Orientales

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 14 14 30 Participation libre

Villefranche-de-Conflent

ATELIER D’ÉCRITURE EN PLEIN AIR LE PONT ET LES PONTS

Villefranche-de-Conflent Pyrénées-Orientales

Tarif : 14 – 14 – 30

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 10:00:00
fin : 2026-07-12 13:00:00

Date(s) :
2026-07-12

Au cœur de la cité Vauban, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, un atelier d’écriture déambulant. Avec cette fois-ci divers textes inspirants d’Ismaïl Kadaré, Michel Serres, Mathias Enard, Rudyard Kipling, Jeanne Truong. Merci de prévoir feuille et stylo et éventuellement un coussin.
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Villefranche-de-Conflent 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 96 78 92  ateliersdecriture.66@gmail.com

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English :

In the heart of the city of Vauban, a UNESCO World Heritage Site, a traveling writing workshop. This time, we’ll be exploring a variety of inspiring texts by Ismaël Kadar, Michel Serres, Mathias Enard, Rudyard Kipling, and Jeanne Truong. Please bring a piece of paper and a pen—and maybe a cushion.

L’événement ATELIER D’ÉCRITURE EN PLEIN AIR LE PONT ET LES PONTS Villefranche-de-Conflent a été mis à jour le 2026-06-17 par OTI CONFLENT CANIGO

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