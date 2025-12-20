BALKAN PARADISE ORCHESTRA-CINQ OREILLES – SALLE EURYTHMIE Montauban

BALKAN PARADISE ORCHESTRA-CINQ OREILLES Début : 2026-03-21 à 20:30. Tarif : – euros.

Balkan Paradise Orchestra, groupe féminin très dynamique de Barcelone, connaît un succès grandissant depuis cesdernières années. Mélange de cuivres des Balkans, de pop et d’électro, leurs performances scéniques époustouflantesont conquis les publics du monde entier. Entre musique instrumentale, parties vocales, chorégraphies etlive vibrant, elles nous invitent à les rejoindre dans la danse !Cinq Oreilles, c’est une montagne en Galice, une oasis en Éthiopie, une virée en Sicile, une plongée au Japon, unechevauchée en Mongolie… Trimballé dans un foisonnement d’influences, le public s’aventure, les frontières sontabolies.

SALLE EURYTHMIE RUE SALVADOR ALLENDE 82000 Montauban 82