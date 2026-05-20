Grazac

Ball-trap 2026

Peybard Grazac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:00:00

fin : 2026-06-20 20:00:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-21

Ball-trap organisé par le comité des fêtes de Grazac, avec un programme spécial tir sur planche tout le week-end et un tir à l’américaine le samedi soir.

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Peybard Grazac 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 85 18 32

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English :

Ball-trap organized by the Comité des fêtes de Grazac, with a special board shooting program all weekend and an American-style shoot on Saturday evening.

L’événement Ball-trap 2026 Grazac a été mis à jour le 2026-05-20 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire