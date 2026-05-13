Tournoi de pétanque Grazac
Tournoi de pétanque Grazac samedi 13 juin 2026.
Grazac
Tournoi de pétanque
Le Bourg Grazac Haute-Loire
Tarif : – – EUR
16 € la doublette
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 13:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
L’Amicale de Grazac organise un concours de pétanque en doublette, ouvert à tous. Restauration sur place avec hot-dog, merguez, godiveau et frites. Ambiance conviviale garantie.
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Le Bourg Grazac 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 77 63 00
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English :
L’Amicale de Grazac organizes a pétanque doublet competition, open to all. On-site catering with hot-dog, merguez, godiveau and French fries. Friendly atmosphere guaranteed.
L’événement Tournoi de pétanque Grazac a été mis à jour le 2026-05-13 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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