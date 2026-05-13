Grazac

Tournoi de pétanque

Le Bourg Grazac Haute-Loire

Tarif : – – EUR

16 € la doublette

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 13:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

L’Amicale de Grazac organise un concours de pétanque en doublette, ouvert à tous. Restauration sur place avec hot-dog, merguez, godiveau et frites. Ambiance conviviale garantie.

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Le Bourg Grazac 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 77 63 00

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English :

L’Amicale de Grazac organizes a pétanque doublet competition, open to all. On-site catering with hot-dog, merguez, godiveau and French fries. Friendly atmosphere guaranteed.

L’événement Tournoi de pétanque Grazac a été mis à jour le 2026-05-13 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire