UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Anneyron

Ball Trap Anneyron

samedi 25 juillet 2026 · Anneyron

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Hameau de Mantaille
Ville
26140 Anneyron
Département
Drôme
Tarif

Anneyron

Ball Trap

Hameau de Mantaille Anneyron Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-07-25 21:00:00

Date(s) :
2026-07-25 2026-07-26

Repas campagnard le samedi à partir de 19H.
  .

Hameau de Mantaille Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 77 20 59 03  sarrazis18@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Country-style dinner on Saturday %E0 starting at 7 p.m.

L’événement Ball Trap Anneyron a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

À voir aussi à Anneyron (Drôme)