AGENDA · Anneyron
Ball Trap Anneyron
samedi 25 juillet 2026 · Anneyron
Informations pratiques
Anneyron
Ball Trap
Hameau de Mantaille Anneyron Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-07-25 21:00:00
Date(s) :
2026-07-25 2026-07-26
Repas campagnard le samedi à partir de 19H.
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Hameau de Mantaille Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 77 20 59 03 sarrazis18@gmail.com
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English :
Country-style dinner on Saturday %E0 starting at 7 p.m.
L’événement Ball Trap Anneyron a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche