Informations pratiques

Anneyron

Ball Trap

Hameau de Mantaille Anneyron Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 14:00:00

fin : 2026-07-25 21:00:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-07-26

Repas campagnard le samedi à partir de 19H.

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Hameau de Mantaille Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 77 20 59 03 sarrazis18@gmail.com

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English :

Country-style dinner on Saturday %E0 starting at 7 p.m.

L’événement Ball Trap Anneyron a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche