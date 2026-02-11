Braderie de Noël Jars Jars céramistes Anneyron
Braderie de Noël Jars Jars céramistes Anneyron jeudi 3 décembre 2026.
Braderie de Noël Jars
Jars céramistes 1230 route du Creux de la Thine Anneyron Drôme
Début : 2026-12-03
fin : 2026-12-06
La braderie de Noël fait son grand retour au cœur de la manufacture Jars.
Retrouvez nos pièces en céramique à prix doux dans une ambiance conviviale au cœur de notre savoir-faire local.
Jars céramistes 1230 route du Creux de la Thine Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 31 40 40 boutique@jarsceramistes.com
English :
The Christmas braderie returns to the heart of the Jars factory.
Discover our ceramic pieces at low prices in a friendly atmosphere at the heart of our local know-how.
