Trail de la Tour

Anneyron Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

4° EDITION

3 parcours proposés au départ d’Anneyron 26, 9km, 13km ou 21km + 3 courses enfants

Parcours 21km support du championnat DROME ARDÈCHE TRAIL TOUR parrainé par le Comité d’Athlétisme Drome Ardèche

.

Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes footing.rambertois26@gmail.com

English :

4TH EDITION

3 courses starting from Anneyron 26, 9km, 13km or 21km + 3 children’s races

21km course supports the DROME ARDÈCHE TRAIL TOUR championship sponsored by the Comité d’Athlétisme Drome Ardèche

