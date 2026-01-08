Trail de la Tour Anneyron
Trail de la Tour Anneyron samedi 20 juin 2026.
Trail de la Tour
Anneyron Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
4° EDITION
3 parcours proposés au départ d’Anneyron 26, 9km, 13km ou 21km + 3 courses enfants
Parcours 21km support du championnat DROME ARDÈCHE TRAIL TOUR parrainé par le Comité d’Athlétisme Drome Ardèche
.
Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes footing.rambertois26@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
4TH EDITION
3 courses starting from Anneyron 26, 9km, 13km or 21km + 3 children’s races
21km course supports the DROME ARDÈCHE TRAIL TOUR championship sponsored by the Comité d’Athlétisme Drome Ardèche
L’événement Trail de la Tour Anneyron a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche