ERVA Festival de Reggae Dub ERVA (En Route Vers Anneyron) Anneyron

10ᵉ édition. Un cap symbolique pour cet événement devenu l’un des rendez-vous incontournables des musiques reggae, rap, world et dub en France. Le jeudi 2 juillet: Dub Inc. La programmation complète arrive vite.

English : ERVA Festival de Reggae Dub

ERVA Festival is back for its 10th edition in a brand new 3-day format! Full programme at: www.ervafestival.com

