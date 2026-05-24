Concert de musique sacrée d’Inde du Nord Anneyron
Concert de musique sacrée d’Inde du Nord Anneyron lundi 15 juin 2026.
Anneyron
Concert de musique sacrée d’Inde du Nord
Eglise de Mantaille Anneyron Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15
fin : 2026-06-15
Date(s) :
2026-06-15
Concert de musique sacrée d’Inde du Nord avec Nawab Khan and the Mantra, une famille de musiciens de Jodhpur au Radjasthan.
.
Eglise de Mantaille Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 19 90 06 namastehakro@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
North Indian sacred music concert with Nawab Khan and the Mantra, a family of musicians from Jodhpur in Rajasthan.
L’événement Concert de musique sacrée d’Inde du Nord Anneyron a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
À voir aussi à Anneyron (Drôme)
- Trail de la Tour Anneyron 20 juin 2026
- ERVA Festival de Reggae Dub ERVA (En Route Vers Anneyron) Anneyron 2 juillet 2026
- La compagnie Péricard chante les années 2000 Anneyron 21 août 2026
- Braderie de Noël Jars Jars céramistes Anneyron 3 décembre 2026