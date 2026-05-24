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Concert de musique sacrée d’Inde du Nord Anneyron

Concert de musique sacrée d’Inde du Nord Anneyron lundi 15 juin 2026.

Adresse : Eglise de Mantaille

Ville : 26140 Anneyron

Département : Drôme

Début : lundi 15 juin 2026

Fin : lundi 15 juin 2026

Tarif :

Anneyron

Concert de musique sacrée d’Inde du Nord

Eglise de Mantaille Anneyron Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15
fin : 2026-06-15

Date(s) :
2026-06-15

Concert de musique sacrée d’Inde du Nord avec Nawab Khan and the Mantra, une famille de musiciens de Jodhpur au Radjasthan.
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Eglise de Mantaille Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 19 90 06  namastehakro@gmail.com

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English :

North Indian sacred music concert with Nawab Khan and the Mantra, a family of musicians from Jodhpur in Rajasthan.

L’événement Concert de musique sacrée d’Inde du Nord Anneyron a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

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