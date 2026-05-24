Anneyron

Concert de musique sacrée d’Inde du Nord

Eglise de Mantaille Anneyron Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15

fin : 2026-06-15

Date(s) :

2026-06-15

Concert de musique sacrée d’Inde du Nord avec Nawab Khan and the Mantra, une famille de musiciens de Jodhpur au Radjasthan.

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Eglise de Mantaille Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 19 90 06 namastehakro@gmail.com

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English :

North Indian sacred music concert with Nawab Khan and the Mantra, a family of musicians from Jodhpur in Rajasthan.

L’événement Concert de musique sacrée d’Inde du Nord Anneyron a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche